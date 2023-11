Due furti sono stati messi a segno in altrettante attività lavorative, nel corso delle ore notturne, a distanza di una decina di chilometri l’una dall’altra. Ad entrare in azione in entrambi i casi sarebbe stata una banda di quattro malviventi. La conferma è arrivata dai filmati estrapolati dagli impianti di video sorveglianza. La prima razzia in ordine di tempo è stata compiuta lungo la strada statale 115 all’interno dell’area di servizio “Eni”. Qui i banditi, giunti a bordo di un’autovettura, hanno sfondato la porta d’ingresso della tabaccheria.

Si sono impossessati di 300 euro in monete e diverse stecche di sigarette. I delinquenti, subito dopo, si sono spostati in contrada “Martusa” a Caltabellotta. Preso di mira il bar-tabacchi di un’altra area di servizio. I quattro balordi hanno forzato la porta d’ingresso dell’esercizio commerciale e hanno portato via il registratore di cassa contenente 600 euro. I carabinieri stanno ora indagando sulle due incursioni per risalire all’identificazione dei ladri.