Questa volta si sono intrufolati negli uffici dell’Agenzia delle Entrate di piazza Metello. Dopo due furti, nel giro di neanche 48 ore, alla sede del Libero Consorzio comunale di via Acrone, la “banda delle macchinette” ha colpito sempre nella stessa zona, quella sottostante la stazione ferroviaria di Agrigento.

Viste le circostanze del tutto simili e il “modus operanti” c’è la quasi certezza di poter ricondurre i tre episodi alla stessa “mano”. Sull’ultimo in ordine di tempo stanno indagando i carabinieri. I malviventi, nel corso delle ore notturne, sono penetrati all’Agenzia delle Entrate, dopo avere forzato una porta-finestra.

Una volta dentro hanno svuotato le cassette dei distributori automatici di snack e bevande. Non è chiaro, ieri non risultava essere stato ancora quantificato, quanto hanno portato via. A fare l’amara scoperta della “visita” di uno o più balordi, l’indomani mattina, è stata una guardia giurata che si occupa della vigilanza.