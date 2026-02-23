Inflitto 1 anno di reclusione per bancarotta semplice ad Edoardo Cigna, imprenditore di Canicattì. La condanna è stata decisa dai giudici della seconda sezione penale del tribunale di Agrigento, presieduta da Wilma Angela Mazzara.
Il pubblico ministero, a margine della requisitoria, aveva chiesto la condanna dell’imprenditore a tre anni. La vicenda riguarda le scritture contabili della sua società. Secondo l’accusa durante la procedura fallimentare sarebbe stato impossibile ricostruire il registro Iva nonché i beni ammortizzati.
Il curatore, che segnalò tutto all’Autorità giudiziaria, trovò infatti soltanto la documentazione dell’Agenzia delle Entrate relativa agli anni 2015-2017. L’ammanco, secondo la ricostruzione accusatoria, è stato quantificato in circa 250 mila euro.
Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp