Il giudice per l’udienza preliminare del tribunale di Agrigento, Alberto Lippini, ha assolto un commerciante bengalese, titolare di un negozio nella località balneare di San Leone, accusato di atti sessuali con una minorenne. Il pubblico ministero Elettra Consoli, al termine della requisitoria, aveva chiesto la condanna un anno, nove mesi e dieci giorni di reclusione. Il giudice, tuttavia, ha disposto l’assoluzione perchè “il fatto non sussiste”.

La vicenda risale al settembre di due anni fa e scaturisce dalla denuncia della madre della ragazzina. Racconto che la donna ha poi confermato anche in aula durante l’incidente probatorio. Secondo l’accusa, il commerciante avrebbe bloccato e baciato in bocca la minorenne che si trovava all’interno del suo negozio. Il cinquantanovenne ha sempre respinto le accuse. L’imputato è difeso dall’avvocato Davide Casà. La persona offesa si è costituita parte civile con l’avvocato Giovanni Crosta.

