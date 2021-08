Bambino falciato a pochi passi dai Templi: è in prognosi riservata

E’ in coma farmacologico, e il quadro clinico permane gravissimo, per il bambino di nazionalità tedesca, investito da una Mercedes Classe A, lungo la via Passeggiata Archeologica, nei pressi di Casa Sanfilippo, a poche decine di metri dal tempio di Giunone.

Il piccolo si trova ricoverato al Trauma Center dell’ospedale “Villa Sofia” di Palermo, dove i medici mantengono la prognosi sulla vita riservata.

Sul fronte delle indagini, i poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento hanno sequestrato l’autovettura, che ha travolto il bimbo, guidata una venticinquenne che si è subito fermata per prestare i soccorsi.