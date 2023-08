L’intera comunità di Menfi è sotto choc per la morte di Gioele Palminteri, un bambino di appena 4 anni. Il piccolo è deceduto dopo un ricovero di dieci giorni all’ospedale dei bambini “Di Cristina” di Palermo. Stando a quanto si apprende il bimbo, con un forte mal di pancia, era stato portato al pronto soccorso dell’ospedale di Sciacca. I medici ne avevano disposto l’immediato trasferimento a Palermo e dopo un primo ricovero in reparto, è finito in Rianimazione.

Il sindaco di Menfi, Vito Clemente, ha deciso per il lutto cittadino. “La comunità di Menfi – scrive Clemente – piange la scomparsa di Gioele Palminteri. Adotterò l’ordinanza per proclamare il lutto cittadino e, di conseguenza, tutti gli eventi in programma per ‘Porto Palo in festa’ saranno annullati”. I familiari del piccolo Gioele stanno valutando se presentare o meno un esposto alla Procura.