Bambina di 5 anni in ospedale con emorragia cerebrale: è grave

Una bambina di cinque mesi, priva di conoscenza, è stata portata al pronto soccorso dell’ospedale “Barone Lombardo” di Canicattì, dove i medici hanno accertato un’emorragia cerebrale.

La piccina, in gravissime condizioni, è stata trasferita in un ospedale di Messina. I genitori della piccina non avrebbero fornito una spiegazione su quanto è accaduto alla figlioletta.

A quanto pare la neonata sarebbe stata male all’improvviso ed è stata portata, al presidio ospedaliero canicattinese. Accertata la gravità dell’emorragia cerebrale, è stato appunto disposto il trasferimento in una struttura meglio attrezzata. La prognosi sulla vita viene mantenuta riservata. Le cause dell’emorragia cerebrale non sono al momento chiare.