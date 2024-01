Ignoti malviventi si sono intrufolati, dopo aver forzato la porta di ingresso, all’istituto comprensivo “Alessandro Manzoni”, di via Tintoria a Ravanusa, e poi una volta dentro si sono subito diretti ai due distributori automatici di bevande e snack. Macchinette che, per portar via i soldi lasciati dentro i cassetti, sono state danneggiate. Dopo la scoperta del raid, a presentarsi alla Stazione dei carabinieri di Ravanusa, è stato il vice dirigente scolastico, che ha presentato la denuncia a carico di ignoti.

I militari dell’Arma hanno avviato le indagini. L’area dell’istituto comprensivo “Alessandro Mazoni” sarebbe “coperta” da impianti di video sorveglianza. Al riguardo non filtrano indiscrezioni. A metà dicembre scorso i ladri avevano fatto “visita” al plesso “Vittorini” di via Buozzi, sempre facente parte dell’istituto comprensivo “Alessandro Manzoni”.