Elezioni, urne aperte per il ballottaggio

Urne aperte oggi e domani, per scegliere il proprio sindaco a Favara, Porto Empedocle e Canicattì in provincia di Agrigento, Vittoria nel Ragusano, San Cataldo nel Nisseno, Lentini e Rosolini nel Siracusano, e Adrano nel Catanese, per il ballottaggio. Poco meno di trecentomila siciliani chiamati al voto.

Negli otto comuni i seggi resteranno aperti oggi dalle 7 alle 22, e domani dalle 7 alle 14, mentre a Misterbianco nel Catanese e Torretta nel Palermitano, che vengono da un commissariamento per infiltrazioni mafiose, i seggi resteranno aperti solo oggi per il primo turno.