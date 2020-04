Balivo: diamo un occhiata alla vita privata e alla carriera

Nel 1999, ha partecipato a Miss Italia classificandosi terza, Oggi Caterina è una delle donne più amate della televisione italiane perché, oltre alla sua grande professionalità e bellezza, si dimostra ogni giorno una donna semplice e spontanea, cosa che al pubblico del Bel Paese non passa di certo inosservata! Oggi Caterina Balivo è considerato uno dei volti femminili di Rai Due, da cinque anni infatti, presenta Detto Fatto, nel suo appuntamento quotidiano.

Chi è Caterina Balivo?

Caterina Balivo nasce il 21 febbraio 1980 all’interno di una famiglia molto cattolica. Oggi svolge la carriera di conduttrice TV anche se, quando era una ragazzina, aveva desiderato diventare una giornalista televisiva. Per un breve periodo, all’età di soli otto anni, aveva preso anche in considerazione l’idea di farsi suora, cambiano comunque idea in poco tempo.

Oggi Caterina Balivo, guardando al suo passato, ritiene che forse ad averla penalizzata nel suo desiderio di diventare giornalista televisiva è stata la partecipazione a Non è la Rai.

La carriera di Caterina

La sua carriera nel mondo della TV inizia nel 1999, quando aveva solo 19 anni. Partecipò infatti a Miss Italia, arrivando terza. L’anno successivo inizia a collaborare con Rai 1 e diventa inviata de I Raccomandati, di Miss Italia, Miss Italia Notte e Miss Italia Top.

Per tre anni lavora sul canale Stram News, tornando dopo alla Rai conducendo Bollicine. Sempre in quel periodo ebbe modo di lavorare nel mondo del cinema, del teatro e dei fotoromanzi. Entrerà poi a Unomattina, conducendo le rubriche “estate in giardino” e “estate sabato e domenica”.

Un altro sogno di Caterina però, è stato anche quello di dimostrare la sua versatilità nel piccolo schermo. Bella presenza e capacità d’intrattenimento non le bastano. Ecco che si trova a condurre con Massimo Giletti Casa Raiuno. Qui può cimentarsi anche nella danza, cosa che dimostrerà ancora una volta la sua professionalità.

Una svolta importante nella sua carriera arriva nel 2005, sempre all’interno di Rai 1. Da una parte conduce con Paolo Brosio Linea Verde, dall’altra inizia a condurre da sola Festa Italiana per ben 5 anni. Il programma nato come costola de La Vita In Diretta, diventa uno show di punta.

Probabilmente una grande soddisfazione professionale le arriva nel 2009 quando, conducendo la seconda edizione di Dimmi la Verità, riesce a battere nella finale anche il Talent Show di Maria De Filippi, Amici. Nello stesso anno viene eletta “personaggio rivelazione dell’anno”.

Come spesso accade, dopo grandi momenti arrivano periodi più bui. Così tra il 2011 e il 2012, non riesce ad ottenere un programma. E’ in gara per condurre Domenica In, ma viene confermata Lorella Cuccarini, e Quelli che il calcio, qui sorpassata da Victoria Cabello. Tenta anche con Pomeriggio sul 2, ma Lorena Bianchetti entra al suo posto. In mancanza così di uno spazio in televisione, inizia a lavorare su Radio Montecarlo conducendo l’Alfonso Signorini Show dalle 9 alle 10, dal lunedì al venerdì.

Nel 2012 partecipa come giurata alla 73esima edizione di Miss Italia. Caterina Balivo nuovamente si allontanerà dal lavoro, ma questa volta perché in attesa del suo primo figlio (della sua vita privata parliamo tra pochissimo!).

Caterina Balivo torna a lavoro il 18 marzo 2013 con Detto Fatto. Questo programma ha dei buoni ascolti e infatti verrà confermato per altre due stagioni. Al posto di Lorena Bianchetti conduce a fianco di Savino Zaba la ventunesima edizione del Concerto di Natale.

Nel 2014 conduce il talent show culinario Il più grande pasticcere e nel 2016 ancora una volta è impegnata a Detto Fatto e nel reality show di Rai 2 Monte Bianco – Sfida Verticale.

La televisione e il web non sono gli unici suoi campi. Ha scritto anche alcuni libri, diventati poi best-seller pubblicati dalla Rizzoli. E’ autrice di:

Tutti quanti abbiamo un angelo

La casa stanza per stanza

Il look giorno per giorno

La cucina ricetta per ricetta

Vita privata di Caterina Balivo

Chi segue la vita e la carriera di Caterina Balivo da qualche anno, sa che è stata a lungo fidanzata con Nicola Maccanico, il figlio di un ex ministro. Dopo la rottura ha conosciuto Guido Maria Brera, un manager finanziario figlio di un direttore di banca e di una casalinga. Brera è un personaggio di cui si è parlato molto online, sia per la sua carriera che per alcune teorie esposte in passato.

La coppia comunque, ha avuto una relazione durata alcuni anni ed evoluta poi con il matrimonio il 30 agosto 2014. Caterina Balivo e Guido Maria Brera hanno scelto di sposarsi con un intimo rito civile, dove erano presenti solo 24 invitati. La cerimonia blindatissima si è svolta a Capri. La coppia nel 2012 ha avuto un figlio, Guido Alberto, nato il 29 maggio.

Curiosità su Caterina Balivo

La conduttrice Rai ha affermato a lungo di non essere interessata al matrimonio, perché soddisfatta ugualmente della sua vita di coppia. Ricevere la proposta l’avrà comunque resa molto felice e infatti, si è sposata!

Caterina Balivo è una fan sfegatata del Napoli, è profondamente innamorata del suo lavoro ma a questo, preferisce sempre il suo bambino! All’età di 10 anni nutriva il sogno di essere invitata al Maurizio Costanzo Show, inviava molte lettere per riuscire ad essere presa in considerazione!

La carriera di Caterina Balivo, anno dopo anno!

2003: su Stram News presenta Bollicine

2003: al cinema, recita a Il Regalo di Anita

2003: su Rai 1 presenta Courmayeur on Ice

2003: al teatro recita Con le buone o con le cattive

2003-2005: su Rai 1 presenta Unomattina Estate

2003: Su rai 1 presenta Unomattina – In giardino

2003: al teatro recita Trenta senza Lode

2003: su Rai 1 presenta Unomattina Estate – Sabato&Domenica

2003-2004: su Rai 1 conduce Casa Raiuno

2004: su Rai 1 conduce l’anno che verrà, torna a condurre anche nel 2016 su Rai 2

2004-2005: su Rai 1 conduce 2004-2005

2005: su Rai 1 presenta Special linea verde

2005-2010: su Rai 1 presenta Festa Italiana

2005-2010: su Rai 1 conduce Telethon

2007: su Rai 1 Caterina Balivo conduce Nel nome del Cuore

2007: su Rai 1 Caterina Balivo conduce Stasera Mi Butto

2007-2009: su Rai 1 presenta Napoli prima e dopo

2008: su Rai 1 presenta Usa la testa!

2008-2009: su Rai 1 presenta Dimmi la verità

2008-2009: su Rai 1 presenta Miss Italia nel mondo

2009: su Rai 1 presenta I sogni son desideri

2010: su Rai 1 presenta BravoGrazie

2010: su Rai 2 presenta Speciale Moto Show

2010 – 2011: su Rai 2 presenta Pomeriggio sul 2

2011: su Radio Monte Carlo presenta Alfonso Signorini Show

2011-2012: su Radio Monte Carlo conduce la trasmissione radiofonica dal lunedì al venerdì, Alfonso Signorini Show

2013: su Rai 2 presenta Detto Fatto

2013: su Rai 2 presenta Concerto di Natale

2014: su Rai 2 conduce il talent show Il più grande pasticcere

2014-2015: su Rai 1 torna a condurre Telethon

2015: su Rai 2 presenta Detto Fatto Night

2015: su Rai 2 presenta Monte Bianco – Sfida Verticale