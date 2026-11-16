Momenti di panico nella tarda serata di domenica a Racalmuto, dove un incendio ha completamente distrutto un’autovettura parcheggiata all’interno di una proprietà privata. L’episodio si è verificato in contrada Zaccanello e ha coinvolto una Volkswagen Golf di proprietà di un’insegnante di 54 anni residente proprio nel comune agrigentino. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, le fiamme si sono sviluppate improvvisamente intorno alle ultime ore della serata, avvolgendo rapidamente il veicolo che si trovava posteggiato sotto il porticato dell’abitazione.

Il rogo, alimentato dai materiali infiammabili della vettura, ha raggiunto in breve tempo dimensioni importanti, sprigionando una densa colonna di fumo e provocando seri danni anche alla parte superiore della struttura. Il calore intenso e le lingue di fuoco hanno infatti intaccato e danneggiato parte del tetto del porticato stesso.

L’allarme è scattato immediatamente e sul luogo dell’incendio sono confluiti i vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì. I pompieri hanno lavorato a lungo per circoscrivere il rogo, domare le fiamme ed evitare che l’incendio potesse propagarsi ulteriormente al resto dell’abitazione o alle aree circostanti. Nonostante la tempestività dell’intervento, per la Volkswagen Golf non c’è stato nulla da fare: l’auto è andata completamente distrutta, ridotta a una carcassa annerita.

In contrada Zaccanello hanno operato i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Canicattì e i loro colleghi della Stazione di Racalmuto. I militari hanno effettuato un primo sopralluogo nell’area interessata. Al momento le cause che hanno innescato il rogo restano ancora in fase di accertamento. Gli inquirenti non escludono alcuna pista, mantenendo aperto il ventaglio delle ipotesi, dal corto circuito accidentale fino all’eventuale origine dolosa. Saranno gli esiti degli accertamenti tecnici effettuati dai vigili del fuoco, uniti alle verifiche dei carabinieri, a chiarire la natura dell’episodio.

Oltre allo spavento per l’accaduto, resta il bilancio materiale piuttosto pesante per la proprietaria. L’ammontare complessivo dei danni subiti dal veicolo e dalla copertura del porticato non è stato ancora quantificato con precisione, ma da quanto emerso non risulta coperto da alcuna polizza assicurativa contro gli incendi.

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