«Mamma, ci vediamo più tardi»: al Gallo 260 studenti riflettono sulle vittime della strada

AGRIGENTO – «La strada può essere vostra amica soltanto se osservate le regole. Non perché ci siamo noi a sanzionarvi, ma perché avete il dovere di mantenere quella promessa che fate ai vostri genitori: “Mamma, ci vediamo più tardi”».

È uno dei messaggi più forti arrivati agli oltre 260 studenti dell’Istituto di istruzione superiore “Nicolò Gallo” di Agrigento durante la seconda giornata dedicata al ricordo delle vittime della strada, promossa da AIFVS-APS Agrigento, l’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada.

Un incontro nel quale testimonianze, prevenzione e attività pratiche hanno provato a trasformare numeri e statistiche sugli incidenti in qualcosa di molto più vicino alla vita quotidiana dei ragazzi.

A sottolineare il ruolo della scuola è stata la dirigente Giovanna Pisano. «È un momento di riflessione finalizzato alla prevenzione dei terribili incidenti stradali di cui purtroppo abbiamo notizia quotidianamente. Spesso sono legati a comportamenti superficiali o al mancato rispetto delle regole del Codice della strada. La scuola non può esimersi dal dare indicazioni precise ai ragazzi e dallo spingerli a comprendere l’importanza dei gesti quotidiani e di una guida rispettosa di se stessi e degli altri».

La parte più intensa della giornata è stata quella delle testimonianze dei familiari delle vittime. Carmelina Nobile, responsabile territoriale dell’AIFVS e mamma di Giuseppe Di Stefano, ha indossato una maglietta con la fotografia del figlio, morto in un incidente il 22 agosto 2017 sulla statale 640.

«Portiamo il nostro vissuto e chiediamo alle istituzioni non soltanto una presenza fisica, ma anche operativa», ha spiegato. Nobile ha richiamato anche la necessità di intervenire sulle condizioni delle strade: «È importante risanarle per poter portare i figli a casa».

Poi il ricordo di Giuseppe e una ferita che, a distanza di nove anni, resta aperta. Carmelina Nobile ha rinnovato l’appello a chiunque possa avere visto qualcosa quel 22 agosto 2017 nei pressi dello svincolo per Porto Empedocle.

«Non credo che nessuno abbia visto niente. Erano circa le 19.15, c’era ancora luce ed era estate, con molto traffico. Io non demordo. Se qualcuno ha visto qualcosa può comunicarlo a me oppure alle forze di polizia, anche in forma anonima».

Accanto a lei anche Salvatore Acquisto, papà di Danilo, giovane recentemente vittima della strada. Storie personali portate davanti agli studenti non per suscitare soltanto emozione, ma per trasformare il dolore in consapevolezza e prevenzione.

Nel corso dell’incontro sono intervenuti rappresentanti della Prefettura, dell’Asp di Agrigento, della Polizia Stradale, della Guardia di Finanza, dell’Aci e dell’Uepe. Gli studenti hanno potuto partecipare anche ad attività pratiche con simulatori di percorsi stradali, occhiali capaci di riprodurre gli effetti dell’assunzione di alcol e sostanze stupefacenti e dimostrazioni con l’alcoltest effettuate dalla Polizia Stradale.

Particolarmente incisivo il messaggio della Polizia Stradale pronunciato dalla dirigente della Polstrada di Agrigento Sonia Zicari: «Noi non abbiamo la tuta dei supereroi. Neppure chi indossa una divisa è immune». Un richiamo alla pericolosità della strada anche per chi, ogni giorno, vi opera per garantire sicurezza e prestare soccorso.

A chiudere l’intervento dell’assistente capo coordinatore Caramazza è stata la poesia “Anime d’asfalto”, dedicata a chi sulla strada ha perso la vita. Versi che raccontano ciò che rimane dopo un incidente: fotografie, ricordi, fiori sull’asfalto e il dolore di chi deve trovare le parole per comunicare a una famiglia che qualcuno non tornerà più a casa.

Alla giornata hanno partecipato, tra gli altri, il viceprefetto aggiunto Lo Cascio; per l’Asp il direttore generale Alessandro Delle Donne, il direttore sanitario Raffaele Elia e Gabriella Schembri dell’Ufficio Educazione alla Salute; per la Polizia Stradale il vice questore aggiunto e comandante Sonia Zicari e l’assistente capo coordinatore Caramazza; per la Guardia di Finanza il tenente Francesco Passero; la direttrice dell’Aci Agrigento Giuseppina Danile; per l’Uepe Maria Alonge e Daniela Carnabuci. L’organizzazione scolastica è stata supportata dalla referente Tiziana De Marco.

Una mattinata che ha cercato soprattutto di lasciare ai ragazzi un pensiero semplice: sulla strada una distrazione, una velocità eccessiva o una scelta sbagliata possono cambiare per sempre più di una vita.

E allora quella frase pronunciata quasi automaticamente prima di uscire di casa — «Mamma, ci vediamo più tardi» — diventa una promessa da mantenere.

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