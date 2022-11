Aveva un coltello, ma anche hashish e marijuana in auto: denunciato ventenne

E’ stato trovato in possesso di un coltello a serramanico, con una lama lunga 16 centimetri, ma aveva anche 0,5 grammi di marijuana, e altrettanti grammi di hashish. Un ventenne di Favara è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura di Agrigento, per porto di oggetti atti ad offendere. Il giovane è stato segnalato, alla Prefettura, come assuntore abituale di stupefacenti.

A farlo sono stati i carabinieri della Tenenza di Favara che, in via Roma, hanno fermato e controllato il giovane alla guida di una Fiat Grande Punto. Sottoposto a perquisizione personale, e veicolare è stato trovato in possesso del coltello, ma anche della modica quantità di stupefacenti.