Aveva profumi tester di marca, emesso foglio di via obbligatorio

Il questore Rosa Maria Iraci ha firmato un Foglio di via obbligatorio, con il divieto di ritorno ad Agrigento, per i prossimi tra anni, al favarese quarantenne che era stato denunciato, alla Procura della Repubblica, per l’ipotesi di reato di ricettazione. Il provvedimento è stato notificato all’uomo dai poliziotti della Divisione Anticrimine della Questura.

Il favarese, nei giorni scorsi, durante un controllo nella salita Coniglio, al viale della Vittoria, era stato trovato in possesso di diverse confezioni di profumi tester, di marche diverse, imballati singolarmente in apposite confezioni sulle quali era ben impressa la dicitura di divieto di vendita al pubblico. Ritenendo che quei tester fossero di provenienza furtiva, il favarese venne denunciato.