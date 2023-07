Il Gup del Tribunale di Agrigento Iacopo Mazzullo ha assolto “perchè il fatto non sussiste” Giuseppe Priolo, 48 anni, di Porto Empedocle, accusato di produzione e traffico di sostanze stupefacenti. Accolta la richiesta del difensore dell’imputato, l’avvocato Giuseppe Zucchetto.

Il pubblico ministero Gaspare Bentivegna, al termine della requisitoria, aveva chiesto la condanna a due anni e sei mesi di reclusione in virtù anche della scelta del rito abbreviato. La vicenda risale all’ottobre 2021.

Le forze dell’ordine, nel corso di una perquisizione, in casa dell’empedoclino trovarono in veranda sette piante di marijuana, alte circa due metri, coltivate all’interno di alcuni vasi e una piccola quantità di hashish. La difesa ha dimostrato che la sostanza stupefacente rinvenuta nell’abitazione era per uso personale e non destinata alla vendita.