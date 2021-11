Avenia nuovo capo ufficio tecnico. L’ordine degli ingegneri: “Pronti a collaborare”

Gli ingegneri della provincia di Agrigento esprimono soddisfazione per la scelta compiuta dall’amministrazione comunale di Agrigento che ha individuato nell’ex Presidente dell’Ordine degli Ingegneri, Alberto Avenia, “le competenze professionali – si legge in una nota- per svolgere il delicatissimo compito di Capo dell’Ufficio Tecnico del comune capoluogo di Provincia”. Il Presidente, Achille Furioso, dichiara: “Esprimo a nome di tutto il Consiglio dell’Ordine i migliori auguri al collega Avenia nella certezza che Alberto, le cui competenze professionali ed umane sono a tutti note, svolgerà al meglio il suo nuovo incarico. Saremo lieti di collaborare con lui per superare le criticità connesse al delicato momento professionale che stiamo vivendo e contribuire allo snellimento delle procedure burocratiche”