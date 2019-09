Avaria durante la navigazione. E’ successo due volte in pochi giorni

La nave che collega Porto Empedocle con le isole Pelagie ha avuto una avaria al motore il 20 settembre scorso, durante la navigazione da Lampedusa verso le coste agrigentine.

Stessa avaria era occorsa due giorni prima e non era partita più da Porto Empedocle. La nave veniva da più di un mese di lavori eseguiti per la rottura dell’asse del motore di dritta accaduto quasi due sessanta giorni fa.

Avarie e disagi continui

La nave Pietro Novelli non è nuova a questa gravi avarie che la portano a doversi fermare per diversi giorni per eseguire le riparazioni e sulle tratte sia delle isole Pelagica che per i collegamenti con Pantelleria si registra purtroppo la presenza di una unica nave con evidenti disagi. Il controllo di tali situazioni è in capo alla regione Sicilia a cui si dovrebbe chiedere, come già fatto dalla associazione dei cittadini delle isole Eolie contezza della tipologia di controlli eseguiti e se effettivamente questi vengano svolti.

Controlli svolti in porto

La nave è stata sottoposta a controlli da parte della capitaneria di porto di Porto Empedocle e del registro Italiano navale dopo le opportune riparazioni e l’esecuzione delle prove in mare nella giornata di domenica. La nave a buon esito delle visite e prove di domenica è stata autorizzata a partire e riprende la linea nella giornata di oggi.

Convenzione regionale

La convenzione prevede che sia la regione ad eseguire questi controlli sul rispetto della stessa.

Intervenga la Regione

C’è da chiedersi come è possibile che vi siano navi in queste condizioni e cosa si stia facendo in termini di controllo e per garantire il rispetto della convenzione.