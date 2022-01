“Avanti un altro”, concorrente agrigentino non vince ma convince

Naturale, semplice, simpatico e preparato. È apparso così l’agrigentino Dario Sammartino nella puntata di sabato, 22 gennaio, di “Avanti un altro”. Nel famoso ed esilarante programma di canale 5 condotto da Paolo Bonolis insieme a Luca Laurenti, il 37enne ha dato il meglio portando alto in nome di Agrigento. Prima di giocare e rispondere alle domande , Dario ha pure esibito la sua bella voce da cantante. Per la cronaca, alla fine, l’agrigentino , sfidando anche “lo iettatore”, non è uscito vincente ma ha comunque fatto una gran bella figura. Dario ha preso parte a diverse pubblicità in Spagna e ha avuto successo come cantante tributo Elvis Presley. Non solo cinema per Sammartino: è stato campione di braccio di ferro. Nel 2017 si era aggiudicato il primo posto del terzo Gran Prix Reggio Calabria. L’agrigentino aveva vinto nella categoria senior 75 chili, riuscendo a battere gli avversari sia di destro che di sinistro. Il prossimo mese di febbraio , Sammartino, sarà di scena anche su Rai 1 con un ruolo in Mákari.

A marzo sarà al cinema nel film internazionale “Fortress” con Geraldine Chaplin.