Dal giorno della collocazione, era la fine di settembre dell’anno scorso, al 31 dicembre, sono state 690 le contravvenzioni, per eccesso di velocità, elevate dalla polizia municipale, attraverso l’autovelox installato lungo l’ex strada statale 115, in territorio di Palma di Montechiaro. In quel tratto di strada il limite massimo è di 50km/h, trattandosi di un tracciato urbano, con la presenza di ingressi ed uscite da attività commerciali e proprietà private.