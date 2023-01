Nonostante fosse ristretto ai domiciliari in un controllo di routine non è stato trovato in casa. Un 34enne tunisino, residente a Canicattì, che è stato denunciato, alla Procura di Agrigento, dai carabinieri. I militari del nucleo Radiomobile della Compagnia di Canicattì hanno effettuato il controllo al domicilio del tunisino, durante la notte fra domenica e lunedì, e il trentaquattrenne non è stato trovato nella sua abitazione, motivo per il quale, è scattata la denuncia per evasione.