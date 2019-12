Autovelox alla rotatoria degli Scrittori, elevate 12 contravvenzioni

Nel corso del fine settimana la polizia Stradale di Agrigento ha elevati 12 contravvenzioni per superamento dei limiti di velocità, con l’autovelox, collocato in prossimità della Rotonda degli Scrittori, lungo la strada statale 640, sotto l’abitato di Agrigento, con una velocità massima rilevata di 88 kmh.

Tutto quanto nell’ambito del potenziamento dei servizi di vigilanza stradale per il contrasto alle violazioni ai limiti di velocità, tra le principali cause di incidenti stradali.

Sempre lungo la strada statale 640, utilizzando il nuovo telelaser “Trucam”, di ultima generazione, dotato di videocamera, in grado di generare brevi video, come prova a supporto delle infrazioni accertate, accertate ben 20 multe ai sensi dell’articolo 142 CdS, per superamento dei limiti di velocità.

Complessivamente 10 conducenti di veicoli sono stati sanzionati per superamento dei predetti limiti di oltre 40 kmh., e 2 veicoli per superamento di oltre 60 kmh., con una velocità accertata massima di ben 199 kmh.

In totale sono stati decurtati 88 punti-patente, con 10 sanzioni che prevedono il ritiro della patente di guida.