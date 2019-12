Finito a processo per falsa testimonianza, condannato ex capo Utc

I giudici della prima sezione penale del Tribunale di Agrigento (presidente Alfonso Malato, con a latere Katia La Barbera e Giuseppa Zampino), hanno inflitto la condanna a 3 anni di reclusione, all’ex capo dell’ufficio tecnico del Comune di Castrofilippo, Vincenzo Manzone, 76 anni, finito a processo per falsa testimonianza, e per tre ipotesi di turbativa d’asta, con l’aggravante di aver favorito Cosa Nostra.

Manzone (difeso dall’avvocato Antonino Gaziano) è stato riconosciuto colpevole soltanto della falsa testimonianza, mentre per le altre accuse è intervenuta la prescrizione.