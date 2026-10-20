Svolta positiva per la logistica e l’economia della Sicilia. Il Comitato trasportatori siciliani (Cts) ha disposto la revoca del fermo dei servizi, una decisione assunta per sbloccare la delicata situazione dei trasporti nell’Isola e inviare un chiaro segnale di apertura all’esecutivo. Il passo avanti è maturato al termine di un serrato confronto con il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, durante il quale sono state accolte quasi tutte le richieste inserite nella piattaforma rivendicativa dei lavoratori. L’associazione di categoria precisa tuttavia che l’allerta resta alta: le aziende rimarranno in stato di agitazione fino a quando non saranno definitivamente risolti gli ultimi nodi aperti.

Il tavolo per il Sud e le misure sul tavolo. Secondo quanto riferito dal Cts, solo due delle istanze presentate non hanno potuto trovare un accoglimento immediato. Su queste, però, il ministro Salvini ha offerto ampie rassicurazioni, garantendo che con l’imminente avvio del Tavolo permanente del Meridione d’Italia verranno individuate le necessarie coperture economiche. L’obiettivo è estendere di ulteriori quattro mesi il credito d’imposta sul gasolio e introdurre contributi specifici per calmierare i costi dei biglietti dei traghetti per l’attraversamento dello Stretto di Messina.

I punti nevralgici dell’intesa che il Ministero si è impegnato a rendere operativi nell’immediato si articolano su quattro assi principali: Sblocco dei pagamenti arretrati: erogazione immediata dei fondi per il programma Sea Modal Shift (Sms) relativi alle annualità 2023/2024 e 2025/2026, per uno stanziamento complessivo di circa 104 milioni di euro; Incremento dei fondi futuri: stanziamento di altri 50 milioni di euro destinati alla terza annualità (2026/2027) della medesima misura; Sgravi sul carburante: sblocco immediato di 430 milioni di euro legati alle domande di credito d’imposta sul gasolio già trasmesse dalle imprese, che diventeranno subito spendibili in compensazione nel cassetto fiscale; Rappresentanza stabile: inclusione strutturale del Cts in tutti i tavoli istituzionali dedicati alla mobilità e ai trasporti, a partire dalla neonata Consulta, al fine di garantire una tutela costante alle aziende del Mezzogiorno.

Il plauso di Schifani e l’intervento della Regione. La notizia del blocco scongiurato è stata accolta con forte sollievo a Palazzo d’Orléans. Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha espresso profonda soddisfazione per la scelta degli autotrasportatori, che evita il rischio di una paralisi economica.

«Ringrazio il ministro Matteo Salvini – ha dichiarato il governatore Schifani – con il quale avevo avviato un’interlocuzione diretta nei giorni scorsi proprio per sollecitare una rapida soluzione della vertenza. Il confronto ha prodotto risultati concreti e confido che anche gli ultimi punti in sospeso ricevano presto risposta. Dal canto nostro, abbiamo già predisposto ulteriori risorse per il comparto all’interno del disegno di legge sulle variazioni di bilancio, attualmente al vaglio dell’Ars, a riprova della massima attenzione del governo regionale verso una categoria strategica».

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