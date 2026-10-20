Akragas-Marsala in notturna: domenica alle 20 il big match all’Esseneto
Sfida dal grande fascino tra due storiche piazze del calcio siciliano. Per i biancazzurri sarà la prima gara serale della stagione davanti al pubblico di casa.
AGRIGENTO – Si accendono i riflettori dello stadio Esseneto per una delle sfide più attese del campionato. Akragas-Marsala, big match della settima giornata di Eccellenza, girone A, si giocherà domenica 25 ottobre alle ore 20.
Una partita che richiama la storia e la tradizione di due piazze importanti del calcio siciliano, protagoniste nel corso degli anni di confronti appassionanti.
Per l’Akragas sarà anche l’occasione di tornare davanti al proprio pubblico dopo la sconfitta esterna contro il San Giorgio Piana, che ha interrotto la serie di tre vittorie consecutive dei biancazzurri.
La prima gara in notturna della stagione all’Esseneto aggiunge ulteriore fascino a un appuntamento che si preannuncia particolarmente sentito dalle due tifoserie. Una serata di calcio sotto i riflettori, con l’Akragas chiamata a riscattare l’ultimo passo falso e a riprendere la corsa nelle zone alte della classifica.
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