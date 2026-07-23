Un incendio ha devastato un autocarro Scania, di proprietà di una ditta di Porto Empedocle, ma in uso ad un quarantacinquenne di Agrigento, autotrasportatore. E’ successo nella notte nel popoloso quartiere di Villaseta. Il mezzo pesante era parcheggiato in via Kennedy, nei pressi dell’ex villa Betania. La richiesta d’intervento è partita da alcuni residenti. Hanno visto fiamme e fumo ed hanno chiamato il 112.

Tempestivo l’intervento dei vigili del fuoco del vicino Comando provinciale. I pompieri in pochi attimi hanno circoscritto e spento il rogo. Completata l’opera di spegnimento vigili del fuoco e agenti delle Volanti e della Squadra Mobile, hanno cercato eventuali tracce per risalire alle cause del rogo. Non sono state rinvenute chiazze di liquido infiammabile, né bottigliette o contenitori sospetti. In mancanza di certezze tutte le ipotesi restano valide.

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