Auto si schianta contro un muro: due persone ferite

Ha perso il controllo alla guida nel tratto in discesa della via Bac Bac, nel centro storico di Agrigento, e l’auto è andata a sbattere contro la facciata in metallo di piazza Lena. Un anziano agrigentino, e con lui la moglie, sono rimasti feriti nell’incidente stradale, che si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri. La coppia si trovava a bordo di una Fiat Panda. A prestare i primi soccorsi sono stati alcuni passanti, e i commercianti della zona. Tutti quanti si sono resi conto della gravità della situazione. L’anziano conducente, infatti, ha battuto anche la testa.

Dopo la segnalazione al 112, sul posto sono state fatte arrivare due ambulanze. I due feriti sono stati trasferiti al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”. Da quanto si è appreso da fonti ospedaliere non verserebbero in pericolo di vita. Sul luogo del sinistro sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, e gli agenti della polizia Locale. Spetterà al personale della squadra Infortunistica della Municipale ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.