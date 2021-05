Auto si schianta contro gli alberi, muore giovane

Un giovane è morto in un incidente stradale, verificatosi lungo la strada statale 123, che collega Campobello di Licata con Ravanusa, all’altezza dell’incrocio con via Peppino Impastato.

A perdere la vita un 31enne di Campobello di Licata, Angelo Pio La Mendola. Un trentaquattrenne, che si trovava in auto con la vittima, è rimasto gravemente ferito, e adesso si trova ricoverato all’ospedale “San Giacomo d’Altopasso” di Licata, in prognosi riservata sulla vita.

Il trentunenne avrebbe perso il controllo dell’auto, una Bmw serie 1, finita fuori strada, fermandosi in mezzo agli alberi (nella foto esclusiva AgrigentoOggi). Scattato l’allarme, sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì, le ambulanze del 118, e i carabinieri della Stazione di Campobello di Licata.

Il personale sanitario non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso del trentunenne. L’incidente non ha coinvolto altri mezzi. I militari dell’Arma si sono occupati dei rilievi.