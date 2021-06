Auto si schianta contro furgone, 34enne nei guai

E’ risultato ubriaco l’uomo alla guida di un’Audi, che martedì pomeriggio, si è schiantato contro un furgone parcheggiato ai bordi della strada, di viale Delle Dune, a San Leone. Si tratta di un trentaquattrenne di Favara, denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento per guida in stato d’ebbrezza. A formalizzare la denuncia sono stati gli agenti della sezione Infortunistica stradale della polizia Locale di Agrigento.

I vigili urbani, accorsi sul posto, si sono occupati dei rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro, e hanno sottoposto il trentaquattrenne, all’alcol test. Esame che ha dato esito positivo: l’automobilista è risultato avere un tasso alcolemico ben oltre il limite consentito dalla legge. Motivo per il quale è stato denunciato. Gli è stata ritirata anche la patente di guida. Per fortuna è finita bene. L’autovettura è finita contro il furgone, di proprietà di un turista francese che, per fortuna, in quei momenti non era sul mezzo.