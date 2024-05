Hanno lasciato l’auto senza alcun titolo nei posti riservati ai disabili. Gli agenti della polizia municipale di Agrigento, ieri mattina, hanno contravvenzionato tre vetture, lasciate da proprietari incivili, negli stalli a strisce gialle di piazzale Aldo Moro, a pochi passi dalla via Atenea. Due le auto rimosse dai carri attrezzi.

E il proprietario di una delle macchine ha protestato dicendo ai vigili urbani che non dovevano rimuoverla in quanto si era allontanato “solo” per pochi minuti, anche se era consapevole di essere in torto. Tutti sono stati multati 165 euro “a testa”, con la decurtazione di 4 punti sulla patente, e per recuperare la vettura hanno dovuto sborsare altri cento euro.