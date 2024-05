Torna la Traviata al Teatro Pirandello ed è subito sold out. La rinascita del Teatro passa anche per l’Opera grazie al capolavoro di Giuseppe Verdi ispirato alla celebre storia de “La signora delle camelie” di Alexandre Dumas nell’allestimento del Sicilia Classica Festival. Per l’occasione riapre la cosiddetta buca, la postazione per l’orchestra, un’operazione faticosa e impegnativa fortemente voluta dalla fondazione teatro Pirandello. Sul prestigioso palco, un cast internazionale che da diversi mesi incanta il pubblico nei più rinomati teatri italiani. A partire dalla protagonista, il soprano Desirée Rancatore, che darà vita a una vibrante Violetta Valery La regia di Lorenzo Lenzi porterà il pubblico nella Parigi del 1850, regalando un’interpretazione unica e coinvolgente dell’opera. L’opera lirica rimane uno dei generi più amati e richiesti, e il successo di pubblico anche ad Agrigento lo conferma.

