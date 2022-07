Paura questa sera a San Leone, dove una Nissan Qashqai in marcia all’improvviso ha preso fuoco, nei pressi di piazzale Giglia. Una fiammata si è levata alta dalla parte anteriore del Suv.

Alla guida dell’auto c’era una donna che, per fortuna, è riuscita ad accostare, per poi mettersi in salvo, abbandonando l’abitacolo senza riportare conseguenze fisiche.

Sul posto, una volta scattato l’allarme, sono intervenuti i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, che hanno spento le fiamme.