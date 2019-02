Auto in fiamme davanti il Liceo Leonardo, paura e traffico in tilt [Video]

Tensione, questa mattina, in via Leonardo da Vinci, dove un’automobile è stata improvvisamente avvolta dalle fiamme. [VIDEO]

Le persone a bordo, fortunatamente, sono riuscite a scendere in tempo dall’abitacolo prima che la vettura venisse distrutta dall’incendio avvenuto con l’auto in marcia.

A causa dell’auto andata a fuoco questa mattina, martedì 5 febbraio, disagi e traffico in tilt in Via Leonardo da Vinci, davanti l’ingresso carrabile del Liceo Leonardo. Al momento non si conoscono le cause del rogo. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco che hanno spento le fiamme, anche la polizia municipale: il traffico ha subito rallentamenti e deviazioni.