Auto impatta contro il cancello del cimitero comunale: presentata denuncia

Un’autovettura per cause ancora da accertare è finita contro il cancello d’ingresso del cimitero comunale di Casteltermini, danneggiandolo pesantemente. Dopo la scoperta uno degli impiegati dell’Ufficio tecnico comunale s’è recato dai carabinieri della Stazione cittadina, ed ha formalizzato una denuncia, a carico di ignoti, per danneggiamento. I militari dell’Arma hanno avviato l’attività investigativa per provare a rintracciare l’autovettura, e identificare la persona che era alla guida, ed ha provocato tutti questi danni. Quello che sembrerebbe essere stato un incidente stradale si è verificato nella notte fra martedì e mercoledì.