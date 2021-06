Auto giù dal viadotto, le indagini morte medico

Stava rientrando a Canicattì dopo aver trascorso una giornata a Sciacca in famiglia, quando il Suv Mercedes su cui viaggiava, da solo, per cause che sono in accertamento, è precipitato giù dal viadotto sul letto del torrente Bagni. Così ha perso la vita Mauro Granata, 44 anni, di Canicattì, medico rianimatore che prestava servizio all’ospedale “Barone Lombardo” di Canicattì.

L’auto su cui viaggiava il medico ha fatto un volo di una quindicina di metri. I soccorsi sono arrivati tempestivamente e agenti del commissariato di polizia di Sciacca, i vigili del fuoco, medici ed il personale sanitario del 118 con difficoltà hanno raggiunto quella zona, attraverso un sentiero pieno di sterpaglie. Dal ponticello sono state calate le apparecchiature per verificare le condizioni dell’uomo, ma non c’è stato niente da fare.

In serata, verso le 21:30 con l’intervento di una gru dei vigili del fuoco è stato possibile rimuovere la Mercedes, mentre la salma del medico è stata portata nella camera mortuaria di Sciacca con l’intervento del gruppo Saf dei vigili del fuoco, dotato di mezzi e attrezzature particolari per raggiungere zone impervie. La rimozione è stata autorizzata dal magistrato di turno.

Ci sarebbe un testimone che ha assistito all’incidente. Pare che la Mercedes procedesse in direzione della statale 115 e che, dopo la curva a gomito che immette sul ponte, possa avere sbandato finendo poi sul lato destro della strada, abbattendo il muretto di recinzione, per poi precipitare giù.

Sconvolta l’intera comunità di Canicattì, ma anche i colleghi e amici dello stimato medico.

“Apprendiamo costernati la triste notizia del decesso del nostro concittadino, il medico Mauro Granata a seguito di un gravissimo incidente stradale. Ci facciamo interpreti di una comunità sbigottita dalla triste notizie e ci uniamo al dolore della famiglia per la gravissima perdita”, dice il sindaco di Canicattì, Ettore Di Ventura.

“Una terribile notizia ha sconvolto la nostra città. In un gravissimo incidente ha perso la vita il dottor Mauro Granata. Tutto il gruppo dirigente e i militanti di Fratelli D’Italia Canicattì esprimono costernazione e partecipazione al dolore del dott. Giancarlo Granata vice coordinatore provinciale della Lega e di tutti i suoi familiari”, scrivono iscritti e militanti di Fdi.

“Una terribile notizia ha sconvolto la nostra città. In un gravissimo incidente ha perso la vita il dottor Mauro Granata. A nome di tutto il nostro gruppo di cui il dottore faceva parte, esprimo costernazione e partecipazione al dolore di tutti i familiari”, scrivono i militanti del gruppo “Repubblica del serenissimo Parnaso”.