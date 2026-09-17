Due pensionati sono rimasti feriti in un incidente stradale autonomo avvenuto nel pomeriggio lungo la Statale 115 nei pressi del Castello Falconara, nel tratto che collega Licata a Gela.
Si tratta di una coppia di coniugi. L’uomo alla guida di un’auto ha perso il controllo finendo fuori strada. I feriti sono stati trasferiti con le ambulanze del 118 all’ospedale San Giacomo d’Altopasso di Licata per le cure necessarie.
Ad occuparsi dei rilievi gli agenti del Commissariato di Polizia.
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