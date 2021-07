Incidente stradale in viale dei Giardini a San Leone. Una Peugeot è “volata” dalla sede stradale, finendo contro un albero, all’interno di una proprietà privata.

Sul posto un’ambulanza e le forze dell’ordine. Non è la prima volta che si verificano sinistri in questa zona. Più volte auto, a causa di una velocità sostenuta, sono finite in giardini privati.