Quattro giovani sono rimasti feriti in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio nel centro di Naro, precisamente in via Giacomo Matteotti. Una Lancia Y è finita in una scarpata sottostante la sede stradale.

Alla guida una ragazza e con lei in auto altri tre giovani. Sul posto sono accorsi, una volta scattato l’allarme, i vigili del fuoco, gli agenti della polizia locale, i carabinieri di Licata e Naro e l’elisoccorso è atterrato nel rione di San Calogero.

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