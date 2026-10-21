Un incendio scoppiato nelle ore notturne ha devastato un’autovettura Audi A3 di proprietà di un operaio trentenne. La vettura si trovava parcheggiata in una strada del territorio di Aragona. A dare l’allarme sono stati alcuni passanti. Sul posto sono accorsi tempestivamente i vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì, i quali hanno spento il rogo ed evitato che il fuoco potesse propagarsi ulteriormente o coinvolgere altre cose.

Insieme ai pompieri, sono giunti i carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Canicattì, che hanno subito messo in sicurezza l’area e avviato i primi accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Subito dopo aver domato le fiamme, i vigili del fuoco e i militari hanno eseguito un sopralluogo a caccia di elementi utili.

Stando a quanto emerso, l’ispezione non ha portato al rinvenimento di tracce evidenti di liquido infiammabile, né sono state trovate bottigliette o inneschi rudimentali nelle immediate vicinanze. In mancanza di certezze assolute, restano in piedi le ipotesi del dolo e del fatto accidentale. Nella zona non sono presenti telecamere di videosorveglianza.

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