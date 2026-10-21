Chiuso il collegamento pedonale tra le vie Acrone ed Esseneto dopo un sopralluogo della Protezione civile. In programma ulteriori approfondimenti sulla situazione dell’area.

AGRIGENTO – Chiusura precauzionale per la salita Damareta, la scalinata che collega le vie Acrone ed Esseneto, nei pressi di piazza Stazione. Il provvedimento è stato disposto nel pomeriggio dopo un sopralluogo congiunto della Protezione civile comunale e regionale, a seguito di un movimento del terreno rilevato nell’area.

La scalinata presenta deformazioni in diversi punti e si trova in una zona caratterizzata dalla presenza di abitazioni. La chiusura al passaggio pedonale è stata adottata per ragioni di sicurezza.

Da chiarire le cause dello smottamento. Tra gli aspetti da approfondire rientra la presenza di acqua nei pressi del sottopassaggio che in passato collegava piazza Marconi alla salita Damareta, dove sarebbe stato segnalato un flusso maleodorante. Non è ancora chiaro se questa circostanza sia collegata al movimento del terreno. Le cause dello smottamento restano da accertare.

Attenzione agli immobili della zona. La situazione interessa anche alcuni edifici vicini alla scalinata, sui quali erano già state segnalate lesioni. Sarà necessario valutare le condizioni degli immobili e l’eventuale impatto del movimento del terreno sulla loro stabilità.

Nel pomeriggio si è svolto un incontro tecnico a Palazzo dei Giganti per programmare le successive attività. In base ai risultati potranno essere individuati gli interventi necessari e le misure da adottare per la sicurezza dei residenti.

Tra le possibilità al vaglio figura anche un eventuale piano di evacuazione degli edifici, qualora fosse ritenuto necessario. La salita Damareta resta chiusa al transito pedonale.

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