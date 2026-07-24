Sono misteriose le cause dell’incendio che ha devastato un’autovettura, una Lancia Libra, intestata ad una disoccupata trentacinquenne, canicattinese. Tutto quanto si è verificato, l’altro pomeriggio, in via Udine a Canicattì. Scattato l’allarme, dopo la segnalazione al 112, la zona è stata raggiunta dai vigili del fuoco del locale distaccamento. In poco tempo i pompieri, idranti alla mano, hanno spento le fiamme.

Sul posto accorsi i poliziotti delle Volanti del Commissariato cittadino. Completata l’opera di spegnimento, vigili del fuoco e agenti hanno cercato elementi utili a stabilire l’esatta natura dell’incendio. Nel corso del sopralluogo non sono state rinvenute tracce di liquido infiammabile, né bottiglie con residui di benzina. Le cause sono in corso di accertamento.

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