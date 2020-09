Auto contro sbarra (abbassata) al passaggio a livello: un ferito

Mentre le sbarre del passaggio a livello si stavano abbassando, per un treno in arrivo, un’automobilista credendo di farcela ha proseguito la sua marcia. E’ stato un attimo ed è andando a sbattere contro la sbarra. L’uomo alla guida di una Fiat Stilo, è rimasto ferito.

L’incidente stradale si è verificato al passaggio a livello di contrada “Carlino”, a Canicattì. L’automobilista in ambulanza è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale “Barone Lombardo”.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Canicattì, che hanno effettuato i rilievi. L’uomo già segnalato alle competenti autorità per uso di sostanze stupefacenti e guida in stato di ebbrezza alcolica, nell’impatto ha divelto la barriera, provocando l’immediato arresto del treno locale Canicattì – Modica che, in quel momento, era in transito.

Giunti sul luogo anche gli addetti delle Ferrovie dello Stato, subito al lavoro per ripristinare la tratta, rimasta interrotta per alcune ore, con inevitabili ripercussioni sul traffico cittadino.