Auto contro rotatoria degli Scrittori, giovane ferito gravemente

Si trova ricoverato in prognosi riservata un trentenne di Canicattì, coinvolto in un incidente stradale avvenuto lungo la strada statale 640, sotto l’abitato di Agrigento. Il giovane, in compagnia di un amico che si trovava alla guida, si trovava a bordo di una Alfa Romeo Giulietta, che per cause in corso si è schiantata contro il muro della rotatoria “degli Scrittori” (nella foto).

Il passeggero, in particolare, rimasto incastrato, è stato liberato dai vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento. Poi in ambulanza è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”.

Ha riportato vari traumi sparsi. I medici si sono riservati la prognosi. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Agrigento e della Tenenza di Favara, che si stanno hanno occupando delle indagini.