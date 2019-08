Auto contro furgone, un morto e un ferito

E’ di un morto e un ferito il bilancio di un incidente stradale avvenuto sulla statale 284 ‘Occidentale Etnea’ a Bronte, in provincia di Catania dove un camion con direzione Bronte, forse in fase di sorpasso si è prima scontrato con una Citroen C1 che andava in direzione opposta, scaraventandola fuori strada, e poi si è ribaltato.

Nello scontro, l’autista del camion, Antonio Lanza, un 52 enne di Randazzo, è morto rimanendo sotto il pesante mezzo. Ferite lievi per la 19 enne di Maletto alla guida della Citroen.. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, un’auto si è scontrata con un furgone.

Nella zona, al km 10,800, il traffico è bloccato.