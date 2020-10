Niente lezioni, questa mattina, alla scuola del Villaggio Peruzzo, sede di seggio elettorale per le amministrative di Agrigento.

I genitori sono stati costretti a portare via i propri figli, perché diverse aule non erano state risistemate, con banchi e sedie accatastati in alcune stanze.

E i lavori di pulizia non erano stati ultimati. I bambini sono tornati casa. La scuola dovrebbe riprendere regolarmente domani.