Agrigento, ecco i voti di tutti i 480 candidati al consiglio comunale

Maurizio Messina 1

Immacolata Mucciga (detta Anna) 3 Francesco Rizzo 0

Pasqualino Rota 0

Maria Samaritano 0.

Lista C’è l’alternativa – Cento passi per la Sicilia

Agostino Cascio 0

Amedeo Celani 10

Ivan Giuseppe Cottone 140

Gianfranco Criscenti 11

Giuseppe Maria (detto Giuseppe) Cucchiara 11

Vincenzo Cuffaro 80

Giovanni Di Rosa 17

Vincenzo (detto Enzo) Di Vincenzo 35 Alessandro Feliciangeli 23

Giuseppina Galvano (detta Giusy) 232 Vincenzo Gandolfo 62

Rossana Geraci 8

Domenico Giarrizzo (detto Mimmo) 8

Angelo Giuffrida 16

Agatino Lazzaro 9

Giuseppe Lo Bello 9

Carmela Rita (detta Carmela) Moncada 16 Antonella Palermo 13

Giovanna Vincenza (detta Giovanna) Randisi 10

Floriana Russello 19

Cristal Scordino 0

Simone Davide (detto Simone) Stella 43 Veronica Tornabene 64.

SINDACO Franco Micciché

Lista “Facciamo squadra per Agrigento Francesco Micché sindaco”

Maria Lucia (detta Maria) Alaimo 13

Davide Cacciatore 401

Ilaria Cappello 122

Teresa Maria Cirami 46

Giuseppe Cucchiara 144

Giuseppe Di Rosa 195

Gioacchino Calogero Gambino 54

Rosanna Lo Giudice 159

Mauro Montante 163

Giuseppe Palermo 45

Antonio Santamaria 16

Giuseppe Anselmo (detto Giuseppe) Tuttolomon- do 85

Chiara Balletti 31

Luca Campione 270

Giuliana Castronovo 13

Valentina Cirino 300

Noemi Luana (detta Noemi) Di Mare 48

Fabio Donzella 38

Adriano Gurreri 34

Francesco Messina 207

Carmelina (detta Carmen) Neri 101

Maria Concetta Principato 186

Riccardo Trupia 112

Vanessa Zarbo 31.

Lista “Uniti per la città”

Vincenzo Scalzo 134

Giordana Micciché 237

Maria Rita Napoli 72

Umberto Battaglia 32

Salvatore Borsellino 194

Gabriella Omodei 63

Carmelina Rita Paino 137

Carmelo Bruno (detto Leo) 297

Angelo Vaccarello 390

Filippo Gebbia 11

Leando Marsala 18

Antonino Mendolia Cannella 12

(detto Antonino Mendolia)

Carmelina Valeria (detta Valeria) Romano 142 Giuseppe Viola 232

Fabio La Greca 16

Marco Vullo 739

Ilaria Maria Settembrino 376

Sandro Salemi 77

Giovanni Siracusa 42

Cristina Valeria Zambuto 30

Assunta Roberta (detta Roberta) Russo 188.

Lista “Cambiamo rotta per Agrigento”

Cino Pagliarello (detta Cino) 186

Michele Mallia 294

Salvatore Pace 83

Fabio Posante 40

Teresa Nobile 574

Francesco Alfano 449

Giuseppe Castelli (detto Peppe) 91

Flavia Maria Contino 306

Alberto Di Betta 175

Maria Teresa Russo 11

Daniela Spataro 65

Angelo Greco 19

Anna Maria (detta Anna) Curreri 107

Vittorio Montefiore 156

Carmelina Pirrera 185

Emanuele Rizzo Pinna 48

Adriana Agozzino 157

Roberto Battaglia 292

Calogero Cuffaro 151

Calogero Arcidiacono 68

Alessandro Sollano 566

Antonino Schembri (detto Tonino) 13