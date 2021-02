Atto intimidatorio, danneggiati i mezzi di un’impresa

Ignoti, nel corso della notte, hanno danneggiato due escavatori, e due camion, appartenenti alla ditta che, per conto del Libero Consorzio comunale di Agrigento, si sta occupando dei lavori di rifacimento della strada provinciale, che collega Santa Margherita Belice con Sambuca di Sicilia.

Dopo la scoperta, e la denuncia presentata dal titolare dell’impresa, la Procura della Repubblica di Sciacca ha aperto un fascicolo d’inchiesta, al momento a carico di ignoti. Le indagini sono state affidate ai carabinieri della Compagnia saccense.

I quattro mezzi si trovavano posteggiati in due aree diverse, tra il cantiere allestito nella strada provinciale, e via Corona, a Santa Margherita Belice. Da ricordare che l’appalto è stato aggiudicato, dal Libero Consorzio comunale di Agrigento, per un importo complessivo di due milioni di euro.