“Un atto vile ed intimidatorio è stato perpetrato nei confronti di una vigilessa a cui sono stati tagliate delle viti in una campagna di sua proprietà. Siamo sconcertati e indignati per quello che è successo alla nostra dipendente esemplare”. Lo ha scritto il sindaco di Cattolica Eraclea, Santo Borsellino. “È inaccettabile – aggiunge il primo cittadino – che una dipendente comunale che faccia il proprio dovere con lealtà e dedizione venga presa di mira in questo modo, compromettendo la sua sicurezza personale e della sua famiglia. Condanniamo fortemente questi atti intimidatori e vigliacchi”. “È chiaro che questi comportamenti non solo minacciano l’incolumità di una persona ma minano anche i principi fondamentali della democrazia e della convivenza civile. Siamo certi che il suo impegno profuso nell’interesse collettivo volto a stabilire l’ordine non ne risulterà condizionato. Ci auguriamo che i responsabili siamo assicurati alla giustizia”. I carabinieri hanno avviato le indagini.