Attività produttive, pubblicato il terzo avviso “La Sicilia che piace”: bando per enti locali

Pubblicato l’avviso “La Sicilia che piace” per consentire agli enti locali di accedere al contributo in conto capitale per sostenere iniziative, campagne promozionali ed eventi a sostegno del sistema produttivo regionale. Al bando, promosso dall’assessorato regionale alle Attività produttive e finanziato per un un totale di 400 mila euro, possono partecipare enti locali, anche in forma associata, ricadenti nel territorio della regione. Si tratta dell’ultimo dei tre avvisi previsti per la promozione dei sistemi produttivi siciliani, dopo quello rivolto alle imprese (800 mila euro) ed alle associazioni di categoria nonché ex Onlus (700 mila).

Il contributo regionale in conto capitale coprirà fino ad un massimo dell’80% del costo dell’intera iniziativa per un massimo di 10 mila euro a progetto, al netto di iva. L’Amministrazione regionale si riserva di scorrere la graduatoria definitiva qualora la disponibilità delle risorse finanziarie dovesse essere incrementata. Le istanze all’avviso, corredate della modulistica richiesta, vanno inviate al dipartimento regionale delle Attività produttive all’indirizzo dipartimento.attivita. [email protected] sicilia.it all’attenzione del Servizio 9, entro le ore 12 del 15 maggio 2023.