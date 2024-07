Nell’ultimo fine settimana appena trascorso, la Guardia costiera di Licata, la Capitaneria di porto di Porto Empedocle e la Guardia di finanza hanno eseguito un’attività di controllo e pattugliamento in mare lungo la costa agrigentina impiegando i mezzi nautici a disposizione. In particolare, l’attività in mare è stata mirata al rispetto da parte dei diportisti dei limiti di navigazione relativi alla distanza dalla costa.

Tra la Scala dei Turchi e la Madonnina di Realmonte e Giallonardo la Guardia costiera ha elevato decine di verbali a diportisti indisciplinati e ai proprietari di autoveicoli e motocicli che avevano parcheggiato sul demanio marittimo e che sono stati, perciò, sanzionati in base al Codice della navigazione. Molti anche i diportisti non in regola con la documentazione di bordo. Controlli anche a Marina di Palma e Marianello.

La Guardia di finanza è stata invece impegnata lungo la costa licatese. Le Fiamme gialle hanno elevato diverse sanzioni nei confronti dei proprietari di acqua scooter e gommoni sorpresi troppo vicini alla battigia o con documentazione irregolare. I mezzi sono stati tirati a riva. Verifiche e controlli si sono concentrate soprattutto nelle zone balneari di Mollarella e Poliscia.