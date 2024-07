Un 26enne di Favara è stato arrestato dai carabinieri con la pesantissima accusa di avere violentato due nipoti di tredici anni. In una delle due circostanze, inoltre, agli abusi avrebbe fatto assistere il proprio figlio di appena due anni. La vicenda è venuta alla luce per caso. L’uomo, infatti, era intercettato nell’ambito di un’altra indagine e le conversazioni sono state sentite dai carabinieri che avevano posizionato una microspia ambientale nell’auto dove sarebbe avvenuto uno degli episodi che risalgono al 25 giugno e al primo luglio. Il gip del Tribunale di Agrigento Giuseppe Miceli, a distanza di poche ore dalla richiesta del pubblico ministero Annalisa Failla, ha disposto la custodia in carcere. Nelle prossime ore è in programma l’interrogatorio di garanzia. L’indagato è difenso dall’avvocato Salvatore Cusumano.